Au Sénégal, le «Global Mercy» plus grand navire-hôpital civil du monde, inauguré à Dakar

Il a été inauguré lundi 30 mai par le président sénégalais Macky Sall et ses homologues de Guinée-Bissau et des Comores. Le bateau de l’ONG chrétienne Mercy Ships va offrir des soins chirurgicaux aux populations démunies.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

C’est un gigantesque hôpital flottant de 174 mètres de long, 28 mètres de large, 12 étages, six blocs opératoires. Il vient renforcer les capacités du navire Africa Mercy, également à quai à Dakar et a vocation à se déplacer dans les ports des pays du continent qui le souhaitent.

« Nous nous focalisons sur l’ablation de tumeurs, la chirurgie maxillo-faciale, ou encore la chirurgie orthopédique pour les enfants, avec des pieds bots par exemple. Avec les deux bateaux, nous pouvons soigner 5000 patients par an », précise Nathan Claus, directeur des services cliniques de Mercy Ships.

Dans une salle d'opération du «Global Mercy», le lundi 30 mai 2022. © Charlotte Idrac / RFI

Prévue de longue date, l’arrivée du Global Mercy fait suite au drame à l’hôpital de Tivaouane, la mort de onze bébés dans un incendie mercredi dernier. « C'est difficile d'avoir un message positif quand on est au milieu de trois jours de deuil », explique Bryce Wagner, directeur exécutif de Mercy Ships Global.

Lors de l’inauguration, les chefs d’État ont signé la déclaration dite de Dakar, « avec le même message qui est de savoir comment on peut améliorer les systèmes de santé et les systèmes chirurgicaux en Afrique. Et on a est honoré de faire partie de ces projets ».

Le Global Mercy va entamer des formations à destination du personnel de santé durant un mois, avant de revenir début 2023 pour démarrer les opérations de chirurgie.

