Corruption: l'opposition camerounaise s'empare du dossier Glencore

Siège social de Glencore à Baar près de Zurich en Suisse. Reuters/Christian Hartmann

Le groupe Glencore, l'un des géants mondiaux dans le négoce des produits pétroliers, a plaidé coupable devant les tribunaux américain et britannique, pour des faits de corruption et de manipulation de certains marchés. Le Cameroun est cité dans cette affaire tentaculaire avec un montant allégué de 7 milliards de francs CFA reversés notamment à des hauts fonctionnaires. L'opposition fait pression sur le gouvernement afin que lumière soit faite et les responsabilités établies.