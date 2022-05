Frappé par la fièvre du Rift Valley, le Burundi s'inquiète pour son bétail

Un éleveur burundais à Maramvya, au nord de Bujumbura, le 13 août 2013. (image d'illustration) AFP - ESDRAS NDIKUMANA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burundi, pays d'agriculture et d'élevage qui compte quelques 700 000 vaches panique pour son cheptel, les paysans craignant de perdre leur principale richesse. Pour la première fois de son histoire, le pays fait face à la fièvre du Rift Valley, une maladie virale souvent mortelle qui touche les vaches et le petit bétail. Signalées depuis des décennies dans les autres pays de la région des Grands lacs africains, cette maladie qualifiée alors de mystérieuse a fait son apparition au Burundi vers le 20 avril dernier, avec les premiers cas signalés dans les provinces du nord et du nord-est du pays, à Ngozi et Kirundo. Depuis, la maladie ne cesse de progresser.