Kenya: le spectre d’éventuelles violences électorales plane sur la présidentielle

Des forces de l'ordre face à une barricade érigée sur la route par les partisans de la coalition Nasa, lors d'une manifestation contre la tenue de l'élection présidentielle à Kisumu, le 27 octobre 2017. YASUYOSHI CHIBA / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À deux mois et demi des élections générales au Kenya, la Commission nationale pour la cohésion et l'intégration (NCIC) alerte sur les risques de violences dans certaines régions du pays avant et après le scrutin. Cette agence publique a été créée suite aux violences post-électorales très meurtrières de 2007-2008, dans le but d’éviter qu’un tel scénario puisse se répéter.