RDC: convocation de l'ambassadeur du Rwanda suite aux accusations de soutien de Kigali au M23

Une médiation angolaise dans le cadre de la CIRGL

L’Angola devrait entamer une médiation entre les 2 pays dans les jours qui viennent, a indiqué dimanche le chef de l'Etat Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, qui s’inquiète du risque d’escalade. Mais une médiation angolaise a-t-elle une chance d’aboutir ?« Nous avons bon espoir d’arriver au moins à ce que les armes se taisent en attendant une solution politico-diplomatique », a confié la ministre sénégalaise des affaires étrangères.

En tout cas lundi Kinshasa s’est dit prêt au dialogue, tout en continuant d'accuser son voisin. Quant au Rwanda, il s'est également dit ouvert à cette médiation, précisant que des contacts avaient déja été pris.

L’Union Africaine et Macky Sall ont été bien inspirés de désigner le président Angolais comme médiateur entre Kigali et Kinshasa, commente un analyste politique. Joao Lourenco est respecté dans la sous-région, précise cet analyste, il entretient de bonnes relations avec Paul Kagamé et Félix Tshisekedi - tout en restant neutre - et pourrait jouer un rôle, ajoute-t-il.

L’Angola a été particulièrement actif dans la résolution des conflits ces dernières années, s’imposant comme médiateur en Centrafrique ou bien comme facilitateur entre l’Ouganda et le Rwanda. D’ailleurs dès son investiture il y a 5 ans – rappelle cet autre chercheur angolais – Joao Lourenco a fait de la stabilité dans la région une priorité.