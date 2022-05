RDC: en 2021, les attaques des ADF ont augmenté, selon un rapport onusien

Un membre des ADF dans le village de Manzalaho près de Béni en février 2020 (Image d'illustration). AFP - ALEXIS HUGUET

Entre janvier 2021 et janvier 2022, les combattants des ADF ont continué à commettre des attaques contre les populations civiles, malgré les efforts fournis par les autorités nationales avec le soutien de la Monusco et de l’armée ougandaise pour neutraliser le groupe armé. Au cours de cette période, le BCNUDH a enregistré une augmentation de près de 40% des atteintes aux droits de l’homme et violations du droit international humanitaire attribuables à des membres des ADF.