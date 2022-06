Gabon: Indiens et Gabonais discutent commerce et investissements

Audio 01:24

Au Gabon, les Indiens sont intéressés par l'exploitation du bois, du manganèse et la construction des infrastructures routières (illustration : exploitation du bois à Lastourville). AFP / Max Hurdebourq

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Inde à la recherche d'opportunités d'affaires au Gabon. Le vice-président indien, Muppavaru Venkaiah Naidu, séjourne dans le pays depuis ce lundi 30 mai. Arrivé à la tête d’une forte délégation composée de membres de son gouvernement et des hommes d’affaires, il a eu un tête-à-tête avec le président gabonais, Ali Bongo. Hier mardi, les hommes d’affaires indiens et leurs homologues gabonais ont participé à un forum d’affaires baptisé « Gabon-Inde Business Forum » dans le but de nouer des partenariats et signer des marchés.