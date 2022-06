Guinée: la Crief rejette la demande de liberté provisoire des anciens ministres d’Alpha Condé

L'ancien président guinéen, Alpha Condé. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Photo

Texte par : RFI Suivre

La Cour de répression des infractions économiques et financières a rejeté, ce mardi 31 mai 2022, la demande de remise en liberté des anciens ministres du président déchu Alpha Condé. Ibrahima Kassory Fofana et Oyé Guilavogui sont brièvement sortis de prison le 19 mai avant d'y retourner le soir même à la suite d'un appel du parquet. Poursuivis pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment, ils avaient été placés sous mandat de dépôt début avril.