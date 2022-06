Affaire des otages d'Arlit: Areva mis en examen pour «blessures involontaires»

La photo montre le logo d'Orano, le nouveau nom d'Areva, prise devant le siège social du groupe dans le quartier d'affaires de La Défense à Courbevoie, près de Paris, le 23 janvier 2018. AFP - ERIC PIERMONT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Areva a été mis en examen lundi 30 mai 2022 pour « blessures involontaires » dans l'affaire des otages d'Arlit. Une information révélée ce jeudi par l'AFP et Le Parisien-Aujourd'hui en France. Cinq Français, un Malgache et un Togolais avaient été enlevés au Niger, en 2010, par al-Qaïda au Maghreb islamique, avant d'être relâchés 5 mois plus tard pour trois d'entre eux, en 2013 pour les 4 autres. Le géant français du nucléaire, qui s'appelle désormais Orano, a commis plusieurs fautes, selon le juge d'instruction antiterroriste, et il est en partie responsable de cet enlèvement.