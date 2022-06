Côte d’Ivoire: «Pour son retour, c’est à Charles Blé Goudé de décider»

Charles Blé Goudé a son passeport, il me semble que c’est la chose la plus importante, c’est ce qui est essentiel et je n’ai pas arrêté de vous dire au cours de ces différents comptes-rendus de Conseil des ministres, chaque fois que la question m’était posée, que Charles Blé Goudé aurait son passeport, c’était juste des questions de lenteur administrative. Je constate avec vous qu’il a eu son passeport, il en est heureux. Pour ce qui est de son retour, c’est à Charles Blé Goudé maintenant de décider. Vous vous souviendrez qu’en avril, c’était le 7 avril 2021 lors du Conseil des ministres, le chef de l’État avait dit que monsieur Laurent Gbagbo et monsieur Charles Blé Goudé pouvaient rentrer en Côte d’Ivoire quand ils voudraient. Laurent Gbagbo est rentré. Posez peut-être la question à Charles Blé Goudé de savoir quand il rentre. Il a eu son passeport, pour nous, c’est ce qui était essentiel et nous n’avons jamais douté qu’il aurait son passeport.