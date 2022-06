Centrafrique: la montée des discours violents inquiète

Vue de la capitale Bangui, en RCA (image d'illustration) AFP PHOTO/EDOUARD DROPSY

De nombreux acteurs s'inquiètent de la teneur de plus en plus outrageuse des propos tenus par des plateformes proches d'acteurs politiques. Les menaces et invectives augmentent vis-à-vis de membres de l'opposition, de militants des droits humains, de journalistes, de fonctionnaires ou encore des partenaires du pays.