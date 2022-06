Burkina Faso: les augmentations de salaires des ministres font polémique

Les augmentations de salaires des ministres du gouvernement de transition du Premier ministre burkinabè, Albert Ouédraogo (4ème G) font polémique au Burkina (image d'illustration) AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Cinq partis et mouvements politiques regroupés au sein d’une alliance dénommée « Ensemble pour le Faso » donne de la voix face aux nouveaux salaires des membres gouvernement de la transition. La rémunération des ministres est ainsi passée de 973 320 à 2 386 256 et celle du Premier ministre, Albert Ouedraogo, de 1 089 720 à 2 782 717 francs CFA. Soit des augmentations respectives de 145 % et 155 %, selon le journal L’Événement.