Madagascar : deux braconniers arrêtés pour trafic de lémuriens

Deux braconniers ont été arrêtés jeudi matin dans une aire naturelle protégée du nord-est de l’île par la police nationale. Ils avaient en leur possession 46 lémuriens couronnés, une espèce endémique et protégée sur la grande île, dont un seul a survécu. D’après leurs déclarations, les individus comptaient revendre les bêtes à des hôteliers d’une ville voisine, à des fins de consommations.

Nicolas Salo, directeur régional de l’ONG Fanamby, qui a lancé l’alerte explique que les braconniers ont capturé le mâle alpha du groupe et l’ont emprisonné. Ce dernier a alors appelé ses congénères à l’aide.

Au fur et à mesure, les braconniers ont capturé les lémuriens et les ont empoisonné pour les transporter plus facilement vers la ville de Sambava, où des hôteliers rachètent les dépouilles 5 euros à des fins de consommation.

Les individus ont indiqué qu’ils n’étaient pas de la région, un détail pas si anodin car pour les communautés vivants aux abords de l’aire, manger du lémurien est un fady, un tabou, note encore le directeur

Nicolas Salo estime que le mode opératoire est particulièrement odieux. « Auparavant les braconniers se “contentaient” d’empoisonner les lémuriens avec des fruits empoisonnés. » « C’est la pauvreté qui pousse les gens aux crimes environnementaux, qu’il s’agisse de braconnage ou de coupe de bois. »

Les 45 bêtes ont dû être brulées et enterrées immédiatement, sans autopsies, et ce pour éviter la propagation de maladies. Le lémurien en cage est actuellement en cours de rééducation.

Selon les premiers éléments de l’enquête il pourrait s’agir d'un réseau. La dernière saisie de ce type remontait à 2017, d’après le procureur de la république d’Antananarivo.

Les braconniers risquent 2 à 5 ans d’emprisonnement, selon le code des aires protégées. Ils sont placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès le 16 juin. Les chefs d’accusation sont détention et transport d’animaux protégés.

