RDC: l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi modifiant la loi électorale

Le texte remanié a été envoyé en seconde lecture au Sénat. Après le débat général en plénière -qui a duré cinq jours- et l’examen approfondi en commission, ce texte a été voté dans un contexte tendu. Certains députés ont fustigé ce qu’ils considèrent comme une absence d’une analyse article par article du nouveau texte.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Le texte voté oblige la Commission électorale nationale indépendante (Céni) à publier les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote sur son site internet et à transmettre les procès-verbaux et les pièces jointes aux juridictions compétentes. Ce texte apporte également une nuance sur l’inéligibilité de certaines catégories de personnes. Il précise par exemple que sont inéligibles -à titre définitif- les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crime de guerre, crime de génocide et crime contre l’humanité.

Aussi, le texte incite les partis politiques à promouvoir la représentation de la femme. Par exemple, la liste qui alignera 50% de femmes dans une circonscription sera exemptée du paiement de la caution.

Sur le plan logistique, pas de grands changements, la machine à voter a été confirmée comme principal outil de vote.

Les initiateurs de la loi électorale révisée disent ne pas se reconnaître dans le texte qui a été adopté. La plupart des innovations proposées ont été rejetées ou dénaturées, disent-ils. C’est le cas par exemple, de l’interdiction distribuer de l’argent aux électeurs pendant la campagne électorale ou encore de l’interdiction de porter comme suppléant un parent.

Ce jeudi, le vote s’est opéré en l’absence de l’opposition qui a boycotté la séance. Certains membres de la majorité présidentielle, dont des députés d’Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ont même quitté la salle avant la fin de la séance.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne