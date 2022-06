Soudan: il y 3 ans le premier massacre de la révolution de 2019, et l'enquête piétine

Un jeune homme récite un poème au milieu d’un groupe de manifestants. Khartoum, Soudan, 19 juin 2019. C'est une des photos symbole de la révolution soudanaise de 2019. AFP/Yasuyoshi Chiba

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Il y a tout juste trois ans, le 3 juin 2019, des soldats et miliciens soudanais dispersaient violemment un sit-in de manifestants devant le quartier général de l’armée à Khartoum. Cela faisait des semaines que des milliers de personnes occupaient pacifiquement ces lieux pour exiger le départ d’Omar el-Béchir et de son régime. La dispersion sanglante de ce rassemblement a fait plus de 130 morts et des centaines de disparus. Ce massacre a été perpétré alors que les généraux Abdel Fattah al-Burhane et Mohammed Hamdane Dagalo alias Hemetti tenaient déjà les rênes du pays. Trois ans après, une enquête est en cours mais les familles des victimes n’attendent plus rien de la justice.