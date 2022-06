Le Haut conseil des Maliens de France veut jouer un rôle de médiateur entre Paris et Bamako

Les relations entre Paris et Bamako se sont empirées et certains ont célébré la décision de la France de quitter le pays, comme ici à Bamako le 19 février 2022. © Florent Vergnes, AFP

Face à la détérioration depuis 2020 des relations entre le Mali et la France, le Haut conseil des Maliens de France (HCMF) veut jouer un rôle d’intermédiaire neutre entre les autorités des deux pays. L’organe a organisé vendredi 3 juin à Paris une réunion à laquelle était conviée toute la communauté malienne et la presse. Objectif : apaiser les tensions diplomatiques entre la France et le Mali.