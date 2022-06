RDC: un meilleur accès aux livres dans la ville de Lubumbashi

Bibliothèque ambulante de Bookexpress, ici dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, en RDC. (Image d'illustration) © Oleko Okenge Gomer

La ville de Lubumbashi se dote, grâce à l'Institut français, d’une bibliothèque jeunesse et d’une bédéthèque. C’est une première. Cette institution culturelle vient d’acquérir plus de 600 nouveaux livres avec des thématiques très variées comme des bandes dessinées, des romans ou bien des contes africains. Cette initiative a pour intention d’attirer encore plus de jeunes à la lecture avec un meilleur accès au livre.