Côte d'Ivoire: Adama Bictogo élu nouveau président de l'Assemblée nationale

En Côte d’Ivoire, l’Assemblée nationale a un nouveau président. Adama Bictogo a été élu ce mardi par ses pairs députés pour succéder à Amadou Soumahoro qui a succombé il y a un mois à une longue maladie. Un plébiscite pour le député RHDP puisque même les députés de l’opposition ont voté pour lui.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Avec 237 votes pour Adama Bictogo et six petites voix seulement pour l’autre candidat, le PDCI Jean-Michel Amankou, l'élection au perchoir du député RHDP ne souffre d'aucune contestation.

Jean-Michel Amankou avait présenté sa candidature contre vents et marées. Il n’avait pas été investi par l’ancien parti unique. « Les Ivoiriens nous regardent chers députés. Vous avez votre conscience avec vous. Le jeu démocratique doit être de mise ! » a-t-il lancé à la tribune avant le vote, après que le président du groupe PDCI Simon Doho a appelé l’opposition à voter pour Bictogo au nom du consensus et de la réconciliation nationale.

Pour Simon Doho, ce vote pour l’adversaire est un « signal d’approbation très fort à l’organisation de la prochaine rencontre de haut niveau des "trois grands" ». Une rencontre Ouattara-Bédié-Gbagbo pourrait effectivement avoir lieu prochainement à en croire certains politiques.

Au perchoir et pour sa première prise de parole en tant que président titulaire de l’Assemblée nationale Adama Bictogo a donc remercié aussi les présidents Bédié et Gbagbo pour avoir appuyé sa candidature. « Le rassemblement et le consensus que nous avons appelé de tous nos vœux, sont devenus réalité à travers cette élection. Ce fait inédit restera gravé dans l’histoire de notre démocratie » a encore déclaré le député d’Agboville.

