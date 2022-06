Pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée: un ministre dépêché par Dakar doit se rendre à Conakry

Il y a une trentaine de pirogues arrêtées en Guinée et cela aussi est dû à un constat établi de présence de pêche illégale, non autorisée, non réglementée et qui n’est pas dans aucun des accords définis entre les pays de la commission sous régionale des pêches que la Guinée partage avec le Sénégal, la Mauritanie, la Sierra Leone, la Gambie et le Cap-Vert. La Guinée est un pays souverain, on ne peut que demander des excuses et demander des mesures de prévention.