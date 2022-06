Cameroun: villageois tués par des soldats dans le Nord-Ouest, «une méprise» pour les autorités

Soldats camerounais (image d'illustration). AFP PHOTO / REINNIER KAZE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Cameroun, le ministère de la Défense a communiqué mardi sur la mort de neuf civils la semaine dernière dans la région du Nord-Ouest, dans le département de la Menchum. Le 1er juin dans la soirée, des militaires en patrouille ont utilisé leurs armes contre des villageois, tuant quatre femmes, quatre hommes et un bébé d'un an et demi.