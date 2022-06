Congo-Brazzaville: fin du dépôt des candidatures aux prochaines élections législatives

Une vue aérienne de Brazzaville (Image d'illustration) Universal Images Group via Getty - Education Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Initialement prévue pour le 31 mai 2022, la clôture des dossiers des candidats aux législatives et locales du 10 juillet a été finalement prorogée jusqu’à ce mardi 7 juin à minuit pour permettre aux retardataires de s’inscrire. Si le Parti congolais du travail (PCT, au pouvoir) et ses alliés ont présenté un nombre important de candidats l’opposition n’est pas au mieux de sa forme et part en rangs dispersés.