Mali: des réactions contrastées à la durée de la transition prolongée de deux ans

La décret du chef de l'État portant à 24 mois la durée de la transition a pris tout le monde de court, alors que des négociations sont ouvertes avec la Communauté des États d'Afrique de l'ouest.

Lundi soir, un décret signé de la main du président, le colonel Assimi Goïta, a officiellement acté que les prochaines élections ne seraient pas organisées avant deux années, à compter du 26 mars dernier. Une décision qui a pris tout le monde de court, à commencer par la Cédéao, puisque les négociations sur la question étaient toujours en cours, avec le cap du prochain sommet de la Cédéao le 3 juillet prochain pour parvenir à un accord.

L’organisation ouest-africaine dit « regretter » cette annonce, mais le dialogue se poursuit néanmoins, avec une visite attendue du médiateur Goodluck Jonathan à Bamako – on n’en connaît pas encore la date. Cette annonce a surpris à Bamako, c’est le moins que l’on puisse dire, elle a aussi été diversement appréciée.

Les soutiens de la junte, bien sûr, s’en félicitent, c’est le cas de Sory Ibrahim Traoré, qui préside le Front pour l'émergence et le renouveau au Mali (FER-Mali).

Cette décision convient bien sûr à la majorité de la population malienne [...] On ne pouvait pas s'éterniser sur les négociations, il fallait commencer cette phase décisive de la transition malienne. Si la Cédéao est de bonne foi - et nous pensons qu'elle sera de bonne foi le 3 juillet prochain - pourra acter et parler du contenu de la transition. Parce que ce n'est pas la durée le plus important, c'est le contenu [...] Sory Ibrahim Traoré

Sans surprise, c’est au contraire la colère qui domine du côté des partis politiques opposés aux autorités de transition actuelle. Ils dénoncent le passage en force du président-colonel Assimi Goïta. Housseini Amion Guindo, président du Codem, du mouvement Jigiya Kura, et surtout du Cadre qui rassemble les partis maliens d’opposition, explique :

On ne peut pas ouvrir des négociations avec de voisins et ensuite, en pleines discussions, aller prendre des positions de ce genre. Cette décision n'aidera pas à la levée des sanctions qui frappent aujourd'hui le Mali. Housseini Amion Guindo

Un décret « illégal » et « risqué »

Outre les réactions politiques, quelques-unes émanent de la sphère juridique. Maître Mamadou Ismaïla Konaté est ancien ministre, il est surtout avocat spécialiste de droit malien et international. Il s’inquiète d’un décret qu’il estime à la fois illégal et risqué quant à une éventuelle levée des sanctions. « Ce décret surprend, d’abord du point de vue de la forme, pose Maître Konaté. C’est quand même curieux de voir un décret pris pour venir régler un point qui est éminemment politique. La manière de prendre un décret est le signe évident d’un forcing et d’une démarche autoritaire et solitaire du chef de l’État. On peut véritablement se poser la question de la légalité de ce décret : la fixation de la durée de la transition n’incombe pas au chef de l’État, n’est pas de la compétence du chef de l’État. Aujourd’hui, ce décret comporte un excès de pouvoir, il est susceptible d’être annulé justement pour ce motif-là. »

Au-delà du fondement juridique de ce décret, Me Konaté dénonce un pari pour le moins risqué de la part des autorités de Bamako, qui prennent à contre-pied leurs interlocuteurs de la sous-région à un moment crucial. « Du point de vue du fond, la durée de la transition est un des points qui est en discussion actuellement avec la Cédéao. C’est quand même curieux aujourd’hui, dans une démarche de recherche de levée des sanctions, que l’on puisse prendre ce décret dans le dos de la Cédéao, sans même que le médiateur n’en soit informé ! Donc cette démarche est le meilleur symbole pour rendre les discussions plus difficiles. Ce n’est pas de cette façon-là que l’on peut arriver à lever les sanctions justement pour satisfaire les populations maliennes qui n’ont que trop souffert. »

La décision de la Cédéao sur une éventuelle levée des sanctions est attendue lors d’un prochain sommet des chefs d’État de l’organisation, le 3 juillet prochain.

