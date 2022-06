Des Tunisiennes rejoignent la grève des magistrats en Tunisie

En Tunisie, le ton monte entre les magistrats et la présidence de la République depuis le limogeage de 57 juges. Alors que les juges sont toujours en grève, la société civile s’est jointe au mouvement pour une manifestation mercredi 8 juin.

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise

« Pas de justice, ni de loi, si cela se fait avec des appels passés par le palais de Carthage » scandent les magistrats, avocats et militants de la société civile réunis devant le tribunal de Tunis. Parmi eux, une majorité de femmes, qui sont venues contester les accusations d’outrages aux mœurs faites contre une juge limogée. Un examen médical de son test de virginité a été publié sur les réseaux sociaux. Un scandale selon la militante féministe et avocate Bochra Bel Haj Hmida : « C’est scandaleux, et ça dénote même pas seulement de l’absence d’éthique mais de l’absence même d’humanisme. »

Pour Oumayma Mehdi, de l’association Legal Agenda, même si l’indignation face aux atteintes à l’indépendance de la justice ne gagne pas la population, il faut se mobiliser : « Kaïs Saïed ne va pas s’arrêter là. Demain avec la nouvelle Constitution, ça sera le tour des médias, le tour des journalistes, de la société civile et le dernier rempart, la base ou le pilier qui nous sauvera entre parenthèses de toute cette folie, ce sera la magistrature donc aujourd’hui si on laisse tomber ce corps, c’est qu’on se laisse tomber en fait. »

L’Association des magistrats menace d’une escalade. La grève qui doit se poursuivre jusqu’à vendredi est renouvelable.

