Éthiopie: vers des négociations entre le gouvernement et les rebelles tigréens sous l'égide de l'UA?

Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, observe une minute de silence lors d'une cérémonie en l'honneur des membres de la police fédérale à Addis-Abeba, le 5 juin 2022. AFP - AMANUEL SILESHI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Se dirige-t-on vers des négociations en Éthiopie, entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles tigréens du TPLF, plus d'un an et demi après le début de la guerre au Tigré ? Il semble que le processus mené par l'Union africaine soit en passe de porter ses fruits. Une trêve humanitaire est en place depuis mars. Peut-on espérer plus ?