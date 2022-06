Reportage

RDC: le roi des Belges à Lubumbashi devant les étudiants

Le couple royal belge poursuit sa visite en République démocratique du Congo. Ici, le roi Philippe et le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa le 8 juin 2022. © Arsene Mpiana / AFP

Après Kinshasa, le couple royal belge s’est rendu vendredi 10 juin à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, pour les quatrième et cinquième jours de sa visite en RDC. Le roi Philippe s’est adressé à la jeunesse, appelant les Congolais à regarder vers le futur. Le souverain des Belges a évoqué non seulement la question de la paix et de la sécurité en RDC, mais aussi les questions de l’exploitation des ressources naturelles. Celles-ci devraient permettre de relever certains défis, notamment la lutte contre la pauvreté.