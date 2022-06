Gabon: des retraités manifestent après être privés de leurs pensions

Au Gabon, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est en crise. L’institution publique ne parvient plus à payer ses propres salariés et peine à verser les pensions des retraités. Ces derniers, qui attendaient de percevoir leurs pensions vendredi 10 juin, ont fini par improviser un mouvement d'humeur en occupant l'avenue en face de la CNSS. La manifestation a été aussitôt dispersée par les forces de l'ordre.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

Certains retraités étaient déjà en train d'être payés et la tension est montée d'un cran lorsque les caissières ont annoncé qu'il n'y avait plus suffisamment d'argent pour payer tout le monde. Pourtant certains sont venus de très loin pour percevoir leur pension. Comme Daniel Biwawou qui a parcouru 40 kilomètres :

« On est venus et on n’a rien eu. Cela me fait mal parce que dans ma famille, ça ne va pas. Ce n’est pas bon du tout. »

Le désespoir a gagné la majorité des pensionnaires qui n'en peuvent plus d'attendre. « Moi, lundi, je veux voir l’administrateur qu’on a mené là, il faut que je le voie en face. Nous sommes retraités et maltraités », ont dit de manifestants.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) accuse un déficit de paiement de 28 milliards de francs CFA. Mardi 7 juin, le gouvernement a limogé toute la direction et le conseil d'administration. Un administrateur provisoire a été nommé pour les 12 prochains mois.

Jeudi 9 juin, Alain Claude Bilie By Nze, le porte-parole du gouvernement a assuré que tous les retraités seront payés : « L’État est garant de tout cela, pour nos compatriotes, qui ont consacré une partie de leur vie à servir l’État, ou dans le privé, ou dans l’appareil public. »

Des effectifs pléthoriques du personnel et la mauvaise gestion sont entre autres à l'origine des graves difficultés de la CNSS.

