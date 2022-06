Mali: l'économiste Etienne Fakaba Sissoko remis en liberté

Au Mali, l'économiste Etienne Fakaba Sissoko, en prison depuis le mois de janvier, a été remis en liberté vendredi 10 juin au soir. Ce professeur d'université avait été arrêté le 18 janvier pour avoir tenu « des propos tendant à la stigmatisation ou la discrimination régionaliste, ethnique ou religieuse » puis inculpé pour « faux et usage de faux diplômes ».

Mais selon son avocat, l'économiste s'était surtout exprimé publiquement sur l'impact des sanctions économiques de la Cédéao. « On lui reprochait d'avoir spéculé sur les conséquences des sanctions, d'avoir annoncé la hausse du carburant, de l'huile... », selon Maître Ibrahim Marouf Sacko est au micro d'Amélie Tulet de la rédaction Afrique. Il est rentré chez lui et « on est heureux pour lui », poursuit l'avocat qui voit dans cette libération « une volonté d'apaisement ».

