Burkina Faso: une attaque dans le Nord fait plusieurs morts et des milliers de déplacés

Les groupes armés sont arrivés dans la ville de Seytenga aux environs de 17h et c'est là que le carnage a commencé. Puisqu’il semblerait qu’ils aient commencé à tirer à vue sans distinction, surtout sur les hommes qu'ils ont pu voir. Depuis la nuit de samedi, les mouvements de foule se sont massifiés. On a des centaines de déplacés. On ne saurait avoir un chiffre exact. Les groupes armés ont donné un ultimatum de vider la localité car ils promettent de revenir et terminer le travail s'ils trouvent encore des personnes à Seytenga. Les gens ont vu beaucoup de morts, des gens avec qui ils partageaient leur quotidien, étendus à même le sol. Et cela fait peur. Aujourd’hui, les gens sont dans un état psychologique assez difficile car ils ont peur et se demandent même si Dori va être suffisant, s’ils ne vont pas devoir aller ailleurs. Parce que Dori semble être très proche du lieu du drame, et on ne sait pas ce qui pourrait leur arriver demain.