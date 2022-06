La Tanzanie signe avec les géants gaziers Shell et Equinor un accord pour du GNL

Le gouvernement a signé samedi 11 juin un accord-cadre avec Shell et Equinor, des sociétés britannique et norvégienne, pour la construction d’un terminal de production et d’exportation de gaz naturel liquéfié. Le coût du projet est estimé à 30 milliards de dollars, soit 28,5 milliards d’euros.