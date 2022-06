Madagascar: face aux incessantes coupures d'électricité, le gouvernement s'explique

À Madagascar, les délestages tournants dans la capitale et des coupures d'électricité dans les régions de la Grande Ile sont de retour. En cause, entre autres, le manque de carburant pour faire tourner les centrales de la Jirama, l'entreprise publique d'électricité. Si les usagers sont habitués à vivre avec les coupures de courant, ces derniers jours, elles se sont largement intensifiées. Ce week-end, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a pris la parole, notamment sur différentes chaînes nationales de télévision, pour expliquer la situation critique dans laquelle se trouve la société publique de production et de distribution d'électricité.

De notre correspondante à Antananarivo,

Les coupures d'électricité touchent la quasi-totalité des quartiers de la capitale et dans certains cas durent près de cinq heures par jour. Des entreprises et des petits commerces forcés de cesser leurs activités. Le reste de l'île n'est pas non plus épargné.

Alors que les usagers sont de plus en plus excédés, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures Andry Ramaroson invoque d'abord « le prix du fioul qui a doublé » depuis le début de la guerre en Ukraine. Cela grève encore un peu plus les finances de la Jirama et réduit ses possibilités d'achat de carburant pour faire fonctionner ses centrales électriques.

C'est aussi le bras de fer entre les pétroliers et l'État malgache qui fait blocage. Le ministre évoque « un manque de confiance » entre les deux parties : les négociations sur la nouvelle structure des prix à la pompe et les arriérés de l'État malgache envers ces derniers n'ont pas encore abouti. Ces arriérés s'élèvent à plus de 200 milliards d'ariary (environ 46 millions d'euros).

Pour l'heure, fini les réquisitions de carburant auprès des compagnies pétrolières, raison pour laquelle la société publique d'électricité se fournit directement à la pompe dans certaines régions, explique Andry Ramaroson. Contacté, le secrétaire général du groupement des pétroliers de Madagascar n'a pas encore réagi.

Le directeur général adjoint en charge de l'électricité de la Jirama, Désiré Marcel Randrianarisoa, a rappelé que l'incendie de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka, la plus grosse du pays, en début d'année, a aussi créé un manque de production important de 49 mégawatts.

