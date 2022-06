Mali: le journaliste Hamadoun Nialibouly est-il toujours en vie ?

Hamadoun Nialibouly, enlevé 27 septembre 2020, est journaliste à la radio Dandé Douentza -la Voix de Douentza- (photo: rue de Douentza au Mali) Wikimedia

Texte par : David Baché 2 mn

Au Mali, cela fait un an et huit mois que l’on est sans nouvelles d’Hamadoun Nialibouly. Ce journaliste malien a été enlevé le 27 septembre 2020 dans le centre du Mali par des hommes armés alors qu’il circulait dans un bus. Violenté, ligoté, le journaliste de la radio Dandé Douentza -la Voix de Douentza- n’a plus jamais donné signe de vie. A l’occasion des quatorze mois de détention d’Olivier Dubois mercredi, RFI a cité son nom parmi ceux des otages toujours détenus au Mali. Sa famille a souhaité apporter certaines précisions.