L’Africa CEO Forum, le «Davos Africain» s’ouvre à Abidjan en pleine inflation généralisée

Ce sera la première fois en deux ans que l'Africa CEO Forum se tient en présentiel. Ici, lors de la dernière édition, le 25 mars 2022 à Kigali. RFI/David Baché

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Alors que le continent africain est confronté à une inflation galopante et s’inquiète d’une crise alimentaire à grande échelle, l’Africa CEO Forum, surnommé « le Davos Africain », s’ouvre lundi 13 juin à Abidjan, deux ans après la dernière édition en présentiel. Les acteurs économiques du continent, chefs d’État et ministres, soit plus de 1 500 participants, sont invités à échanger sur l’avenir économique de l’Afrique et les opportunités d’investissements.