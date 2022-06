«Partout, ils tuaient des gens»: des jihadistes sèment la désolation dans le nord du Burkina

Un soldat burkinabè patrouille à Dori, le 3 février 2020. (image d'illustration) AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ces derniers jours, les attaques jihadistes sont de plus en plus nombreuses dans le nord et l'est du Burkina Faso. La plus meurtrière est celle qui a touché la localité de Seytenga, près de la frontière nigérienne, jeudi 9 juin.