RDC: l'armée congolaise a perdu le contrôle de Bunagana

Le M23 est sur le pied de guerre depuis plusieurs mois. Il y a des offensives ponctuelles. Disons que le M23 a fait des démarches auprès du gouvernement congolais pour obtenir certaines choses, mais il a été exclu des rencontres entre le gouvernement congolais et les groupes armés qui ont eu lieu à Nairobi. C’est la première cause de leur hostilité. L’autre cause est probablement à chercher du côté de Kigali, car le M23 est un proxy de Kigali depuis sa naissance. Il ne peut rien faire sans que Kigali ne soit averti. Il faut donc replacer cela dans le jeu régional, avec un gouvernement rwandais qui veut continuer à maintenir sa mainmise sur le Nord-Kivu. Et ainsi signaler à toute la région, notamment au Kenya, qu’il reste l’interlocuteur incontournable pour tout ce qui concerne les questions sécuritaires au Nord-Kivu.