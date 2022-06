Éthiopie: une opération coup de poing de deux mouvements rebelles dans l'ouest du pays

La région de Gambella, en Ethiopie, frontalière avec le Soudan du Sud. Crédit: Wikimedia Commons

Le Front de libération de Gambella et l'Armée de libération oromo ont lancé, dans la nuit de lundi à mardi, une attaque conjointe de la capitale de la région de Gambella, à la frontière avec le Soudan du Sud, ainsi que dans deux localités de la région voisine de l'Oromia. Et ce alors que le gouvernement fédéral a lancé un dialogue national boycotté par une bonne partie de l'opposition et évoqué de possibles négociations avec la rébellion du Tigré.