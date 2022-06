Afrique du Sud: la ville de Gqeberha bientôt à sec?

Vue de Gqeberha (anciennement Port Elizabeth), en Afrique du Sud. Getty Images - Allan Baxter

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Afrique du Sud, un nouvel épisode de sécheresse touche la métropole de Nelson Mandela Bay, alors que l’hiver austral s’est installé dans le pays. Cette zone, située sur la côte Sud et qui englobe la ville Gqeberha (ex-Port-Elizabeth) et sa région, compte plus d’un million d’habitants. Celle-ci se rapproche peu à peu du « Jour Zéro », c’est-à-dire du moment où l’eau ne coulera plus des robinets.