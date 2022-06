Congo-B: les listes définitives pour les législatives affichées, de grands duels se profilent

La Direction générale des affaires électorales (DGAE) a clos, le 7 juin dernier, l’inscription des candidats aux élections législatives et locales du 10 juillet prochain, au Congo-Brazzaville. Les listes définitives sont désormais affichées. Dans certaines circonscriptions l’on s’attend à de grands duels entre des candidats du pouvoir, d’une partie de l’opposition qui a choisi de participer et même des indépendants.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Dans l’unique circonscription de Mayama dans le Pool (Sud), région voisine de Brazzaville, la bataille sera rude : le Conseil national des républicains (CNR) de l’ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi, a positionné Ané Philippe Bibi.

Il aura comme adversaires, notamment Roger Ndokolo, un indépendant venu de la diaspora et très proche du pouvoir. Ou encore Prince Bertrand Bahamboula du Parti congolais du travail (PCT), principale formation de la majorité et qui contrôle l’Assemblée nationale depuis 2002.

Une autre chaude empoignade : à Mouyondzi dans la Bouenza (Sud), le duel va notamment opposer Jacqueline Lydia Mikolo, l'actuelle ministre des Petites et Moyennes entreprises et Claudine Munari. Cette ex-directrice de cabinet de Pascal Lissouba, puis ministre sous Denis Sassou Nguesso, a déjà été députée de Mouyondzi par le passé.

Plus de 570 candidats vont s’affronter pour tenter d'arracher les 151 sièges de la chambre basse du Parlement. Le taux de participation sera l'un des principaux enjeux de ce scrutin qui se déroulera en deux phases : le 4 juillet pour les forces de défense et de sécurité, et le 10 juillet pour le reste de la population.

