Guinée: le gouvernement appelle à la prudence après plusieurs graves accidents routiers

La circulation à Mamou en Guinée. (Image d'illustration) © wikimedia common/Aboubacarkhoraa

Texte par : RFI

Une série noire d’accidents sur les routes guinéennes a fait une trentaine de morts, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels. Face à cette situation tragique, le gouvernement guinéen invite les uns et les autres à plus de prudence et de responsabilité.