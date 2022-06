Côte d’Ivoire: des associations veulent sensibiliser aux grossesses en milieu scolaire

Au cours de l’année 2020-2021, 5 833 cas de grossesses avaient été dénombrés par le ministère de l’Éducation nationale. Le cycle primaire et secondaire sont particulièrement touchés par ce phénomène avec les mutations de la société, ils sont de plus en plus précoces et sexuellement, actifs. Il faut dire que plusieurs facteurs sont à l’origine de la montée de ce phénomène. On peut citer entre autres la rupture sporadique des actions liées au planning familial, le manque d’occupations saines certainement des enfants durant les vacances et les congés scolaires, l’ignorance, les violences basées sur le genre et l’effondrement de la cellule familiale en général qui pose de réels problèmes d’encadrement de suivi des enfants à la maison. L’État doit renforcer les programmes de santé et de reproduction, favoriser l’accès aux contraceptifs pour mieux protéger les jeunes filles.