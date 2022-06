Cameroun: libération de leaders syndicaux détenus depuis une semaine

Centre-ville de Yaoundé, Cameroun. © Wikimédia common/Bdx

Ils avaient prévu un sit-in devant la primature le lundi 6 juin 2022 pour demander des réponses à leurs revendications. Plusieurs leaders syndicaux du secteur des transports et quelques-uns de leurs adhérents viennent de passer sept jours en garde à vue à Yaoundé. Ils représentent les conducteurs de taxis, de cars interurbains et les chauffeurs routiers. Ils plaident pour plus de contrôles pour lutter contre les transporteurs clandestins qui leur font concurrence. Ils sont sortis ce mardi de leurs cellules.