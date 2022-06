Cap-Vert: Aurus au festival Atlantic Music Expo

La 8e édition de l’Atlantic Music Expo continue à Praia, la capitale du Cap-Vert, avec des concerts gratuits se déroulant dans les rues du plateau, le centre-ville de Praia. Rencontre avec Aurus, chanteur, auteur, compositeur originaire de l’île de la Réunion.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Praia, Guillaume Thibault

C’est une sacrée voix et un sacré personnage : Aurus sur scène, Bastien Picot à l’état civil, un artiste avec tous les sens ouverts. Amoureux des langues, des sons, du monde. Membre de la grande famille de musiciens du Maloya, cette musique chantée autrefois par les esclaves, comme un plat métissé. Aurus a décidé de la jouer à sa sauce. « J’aime mélanger un peu les instruments traditionnels avec des sonorités un peu plus électro. Mélanger l’anglais et le créole. Pour moi, cela me parle, cela fait du sens. »

Aurus, « ce son du roulèr qui porte à la transe »

Petit fils de pépé Picot, membre du groupe Pépés 400, Aurus a grandi dans la musique, la vie rythmée par le tambour de la Réunion, le roulèr : « Ce son du roulèr, c’est comme un battement de cœur qui porte à la transe… »

Dans ses chansons, Aurus aime interroger, jouer avec les mots comme dans The Well. À travers la métaphore du puits, le chanteur questionne notre relation au passé. « Si on se perd, si on tombe dans ce puits, cela peut aussi devenir une prison, on se met soi-même à souiller cette eau. C’est un morceau qui parle de relations toxiques, qu’elles soient amicales, amoureuses, familiales ou autres… Et qui posent un peu la question de savoir ce qui a été ne sera plus. Il faut aussi avancer, à perdre sa vie, à se battre pour essayer de retrouver quelque chose qui ne sera plus. »

► À lire aussi : Cap-Vert: Atlantic Music Expo, entre festival et marché de la musique

► À lire aussi : Cap-Vert: Mamadou Sulabanku enchante le festival Atlantic Music Expo à Mindelo

► À lire aussi : Cap-Vert: l'Atlantic Music Expo résonne pour la première fois à Mindelo

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne