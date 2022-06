Décrispation au Bénin: libération de 17 personnes poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État

Une vue de Cotonou, la capitale du Bénin (image d'illustration). AP - Salako Valentin

Après la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur et opposant Thomas Boni Yayi, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a ordonné, ce 14 juin 2022, la « libération provisoire » de 17 détenus sous mandat de dépôt pour « atteinte à la sureté de l’État ». Parmi eux des militaires et un membre du parti de Sébastien Adjavon.