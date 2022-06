Vol de migrants entre le Royaume-Uni et le Rwanda: Kigali persiste après l’annulation

Une vue générale de l'extérieur de Hope Hostel LTD qui se prépare à accueillir les migrants du Royaume-Uni, à Kigali, le 19 mai 2022.

C’est un échec pour Londres et Kigali : le premier avion qui devait transporter des migrants illégaux du Royaume-Uni vers le Rwanda dans le cadre d’un accord très controversé signé en avril dernier est resté cloué au sol, ce 14 juin 2022, faute de passagers. Cela fait suite à une décision de dernière minute de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Pourtant, les autorités Rwandaises font bonne figure, et assurent ne pas être découragées par ce revers.

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

« Nous restons pleinement engagés dans ce partenariat, le Rwanda est prêt à recevoir ces migrants lorsqu’ils arriveront », a réagi Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement mardi soir, à l’annonce de l’annulation du vol en provenance du Royaume-Uni. Et ce malgré les critiques de nombreuses ONG, des Nations unies de l’Église anglicane et même du prince Charles, Kigali garde le cap et reste décidé à mettre son accord avec Londres en application.

Lors d’une conférence de presse mardi après-midi dans la capitale rwandaise, la porte-parole du gouvernement a une nouvelle fois défendu le projet devant la presse. « Vivre au Rwanda ne devrait pas être vu comme une punition », a-t-elle déclaré, dénonçant des préjugés sur son pays et sur l’Afrique. Le gouvernement présente toujours l’accord comme une solution face à un système d’asile défaillant, comme un mécanisme visant à asphyxier les réseaux de passeur et à sauver des vies.

Face aux inquiétudes quant à la répression de la liberté d’expression et aux violations des droits de l’homme dans au Rwanda, Yolande Makolo a assuré que le pays ferait tout pour que les migrants soient bien accueillis. Ils pourront en tout cas étudier, travailler et bénéficier d’aides sociales.

