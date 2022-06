Le temps du souvenir en Afrique du Sud, 46 ans après le soulèvement de Soweto

Cette politique de Ryanair rappelle pour beaucoup l'attitude qui consiste à dire qu’il faut comprendre et parler l'afrikaans pour être vraiment Sud-Africain. C’est une attitude perçue comme extrêmement raciste et inacceptable pour la majorité des habitants. Nous avons onze langues officielles, et l’afrikaans est seulement l’une d’entre elles. La langue la plus parlée dans le pays est le zoulou, et la deuxième est le xhosa. Donc pourquoi l’afrikaans, qui n’est la langue maternelle que de 11 ou 12% de la population, devrait être mise ainsi sur un piédestal? C’est problématique. Supposer que maîtriser l’afrikaans équivaut à être Sud-Africain est quelque chose de vraiment très polémique.