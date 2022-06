Mali: les Russes arrivent à Ménaka, comment vont-ils combattre?

Un militaire français de Barkhane sur un toit de Ménaka au Mali, le 22 mars 2019. Les Français laissent désormais la place aux Russes (image d'illustration). RFI/Olivier Fourt

Texte par : David Baché 2 mn

Au Mali, les Russes sont à Ménaka depuis le mercredi 15 juin dans l'après-midi. Le processus est désormais bien rôdé : à mesure que les soldats français de la force Barkhane se désengagent du Nord, les supplétifs russes de l’armée malienne investissent leurs bases. Ce fut le cas à Tombouctou, à Gossi et à présent donc à Ménaka, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Niger. Une base que Barkhane a quittée lundi, dans un contexte très particulier et très différent des autres zones où les combattants russes se sont déployés jusqu’ici. La région de Ménaka connaît depuis début mars une offensive ultra-violente de la branche sahélienne du groupe État islamique et, face aux jihadistes, jusqu’ici, ce sont des groupes armés locaux, signataires de l’accord de paix de 2015, qui se sont retrouvés en première ligne. La question se pose donc, pour la première fois, de l’articulation sur le terrain de ces différents acteurs.