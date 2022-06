Fusillade à la frontière rwando-congolaise: Kigali tente l'apaisement

Une ambulance transportant le corps d'un soldat congolais tué dans une fusillade à la frontière rwandaise, le 17 juin 2022. REUTERS - STRINGER

Après la fusillade qui a eu lieu à la frontière entre le Rwanda et la RDC samedi 17 juin, et au cours de laquelle un soldats congolais a été tué et deux policiers rwandais blessés, le gouvernement rwandais s’est exprimé sur l’incident et sur les relations tendues avec son voisin congolais lors d’une conférence de presse dans la soirée.