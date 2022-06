Mali: la nouvelle loi électorale adoptée après avoir été largement amendée

Le président du Conseil national de transition malien, Malick Diaw (C), avec les autres membres du CNT à Bamako en février 2022. © FLORENT VERGNES/AFP

Texte par : David Baché 3 mn

Au Mali, la nouvelle loi électorale a été adoptée ce vendredi après-midi. À une très large majorité, mais avec beaucoup de modifications apportées au texte initial, qu’avait proposé le gouvernement. La nouvelle loi électorale est censée améliorer l’organisation des futurs scrutins : plus de transparence, plus d’indépendance, plus de légitimité et moins de contestation possible. Et tout cela grâce notamment à un nouvel organe unique de gestion des élections.