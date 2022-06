Soren Toft (MSC): «Nous allons continuer le travail de la famille Bolloré»

Entretien

Dans un entretien exclusif accordé à RFI, Soren Toft, le directeur général de Mediterranean Shipping Company (MSC), géant mondial du transport maritime en passe de racheter les actifs de Bolloré Africa Logistics pour 5,7 milliards d’euros, explique la stratégie de son groupe et l’avenir des ports africains dans le contexte mondial bouleversé.

RFI : MSC est désormais leader dans le transport mondial de containers devant Maersk et devant CMA-CGM. Quelle est le secret de votre réussite ?

Soren Toft : Je crois que notre succès revient aux fondateurs et à la famille propriétaire qui est toujours très active. La famille Aponte a créé une entreprise capable de grandir, de s’adapter en permanence, d’être attentif aux tendances. M’inspirer de cela, c’est un de mes plus gros défis.

Quelles sont les perspectives de développement pour MSC, particulièrement en Afrique ? Le marché est perturbé par la pandémie, par l’instabilité du commerce et la guerre en Ukraine.

Je crois que le potentiel de croissance est encore très fort, à long terme, notamment en Afrique. Regardez les chiffres de la démographie : dans les trente prochaines années, il devrait y avoir un milliard d’Africains en plus sur le continent. Le PIB par habitant va augmenter de manière significative, que ce soit pour les populations actuelles ou à venir. On sait que la population sera constituée de personnes jeunes, qui auront soif d’apprendre et de travailler. Deuxièmement, l’Afrique a besoin de meilleures infrastructures. Nous allons faciliter cela grâce à nos ports et à nos services logistiques. Tous ces éléments vont vraiment déterminer la croissance africaine dans les décennies à venir.

La guerre, les problèmes dans le commerce et l’encombrement des ports ne vous compliquent pas la tâche ?

Vous avez raison, il y a des éléments qui nous font réfléchir et peuvent nous inquiéter. Mais quand on regarde l’Afrique, on se rend compte que tous les facteurs démographiques que j’ai évoqués sont irréversibles. Ça va arriver. Donc il faut prendre un peu de recul et être vigilants sur l’inflation, les taux d’intérêts, la guerre en Ukraine, etc. Tout cela a des conséquences directes sur l’Afrique qui importe beaucoup de blé et d’huile de tournesol d’Ukraine et de Russie. J’espère que la paix va revenir, qu’une solution sera trouvée, et que nous pourrons reprendre notre travail, qui est de permettre aux pays de pouvoir commercer, d’échanger du blé par exemple.

Vous avez une responsabilité : celle de nourrir les populations africaines.

Oui, on en est vraiment conscients. Nous pensons que MSC a permis au monde de se développer, à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. C’est encore notre mission.

Bien sûr, nous ne sommes pas des dirigeants politiques. Nous ne pouvons pas décider de ce qui va se passer. Mais le jour où un couloir commercial sera mis en place pour permettre à l’Ukraine d’exporter de nouveau, nous mettrons à dispositions tous nos moyens.

« Reprendre le formidable travail de la famille Bolloré »

MSC a décidé d’investir massivement en Afrique, dans le secteur maritime, terrestre. Dernièrement, l’acquisition de Bolloré Africa Logistics. Quand est-ce que ça va aboutir ?

C’est vrai, nous avons investi dans le transport maritime, les navires, les terminaux. Et nous allons continuer dans cette voie, comme ces deux dernières années, nous avons fait de nouvelles acquisitions. La plus importante, évidemment, c’est Bolloré. Ce n’est pas encore validé, nous attendons l’approbation légale. Nous espérons l’avoir d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. L’acquisition de Bolloré est la preuve de notre engagement en Afrique. Nous sommes présents depuis plus de 50 ans. Bolloré est une excellente entreprise, qui restera autonome mais qui appartiendra en partie à notre famille, ça va nous permettre de nous développer en Afrique.

Ce rachat va être un grand changement pour beaucoup de ports africains. Le président de MSC, monsieur Aponte a prévenu qu’il y aurait une nouvelle marque. Est-ce vrai ? Allez-vous garder tous les employés ? Beaucoup d’entre eux s’inquiètent.

Premièrement, nous ne garderons pas le nom de l’entreprise car Bolloré est le nom d’une famille. Donc nous avons trouvé un nouveau nom qui sera très bientôt révélé et nous avons dit à tous les employés de Bolloré qu’ils seront accueillis à bras ouverts dans notre entreprise, au sein d’une unité indépendante. Et quand nous aurons développé MSC, je suis sûr que nous pourrons aussi augmenter le nombre d’employés.

Vous pouvez donc rassurer tous les employés. Ils resteront ?

Nous n’avons pas l’intention de les laisser tomber. Nous voulons seulement continuer dans la voie du succès qu’a construit la famille Bolloré depuis des années.

Vous affirmez que vous voulez rester dans la continuité. Pouvez-vous clarifier vos objectifs ? Allez-vous récupérer tous les actifs de Bolloré Africa Logistics, même ceux qui ne sont pas rentables ?

Nous voulons récupérer et développer tous les actifs. Dans un ensemble, il y a toujours de meilleurs actifs que d’autres, mais avons une vision sur le long-terme. Nous sommes une entreprise familiale et, pour nous, les résultats trimestriels ne sont pas ce qui importe le plus. Nous pensons que les 22 concessions que nous reprenons à Bolloré Africa Logistics sont toutes importantes. Et que, grâce aux points forts de MSC et à notre réseau maritime, nous pouvons développer ces ports, les rendre attractifs et en faire des actifs puissants. Mais, ce n’est pas seulement une question financière. Il est primordial de fournir des infrastructures aux pays, aux gouvernements. C’est notre mission : reprendre le formidable travail de la famille Bolloré.

Quel est le projet pour le port de Lomé, au Togo où MSC était déjà implanté. Allez-vous conserver le terminal opéré par Bolloré ?

Pour des raisons évidentes, je ne peux pas partager les discussions en cours avec le président du Togo. Ce que je peux dire, c’est que notre intention, au Togo comme ailleurs, est de proposer les mêmes services aux clients actuels de Bolloré. Je sais que vous faites référence au fait que nous faisons fonctionner un port exclusivement pour MSC et un autre pour Bolloré. Nous espérons continuer ainsi.

« Relever le défi énergétique »

Actuellement, un accord de libre-échange continental (la ZLECAF) est en discussion. Il est très attendu par les opérateurs économiques. Quel est l’intérêt pour une entreprise comme la vôtre ?

Nous vivons grâce au commerce libre, équitable et raisonnable. Nous sommes enthousiasmés par cette nouvelle étape. Nous y voyons un potentiel incroyable. Aujourd’hui déjà, nous proposons bien plus de services aux pays africains qu’hier et nous sommes heureux d’étendre notre réseau. Je crois aussi aux accords de libre-échange. Si vous regardez en arrière, ils ont permis à beaucoup de territoires de se développer. Ils ont permis à des personnes de sortir de la pauvreté. Donc je crois que c’est une avancée majeure pour les Africains.

Le respect de l’environnement, le développement durable : est-ce une priorité pour MSC ? Nous savons que les cargos utilisent beaucoup de carburant, et des carburants très polluants.

Le processus de décarbonation est notre priorité. Nous sommes la première compagnie de transport maritime et nous avons une responsabilité. L’industrie représente 3% de l’ensemble du CO2 émis. Le problème ne se situe pas vraiment au niveau des technologies des bateaux ou des moteurs. Le vrai problème auquel nous faisons face est la disponibilité des énergies vertes. Nous n’en avons simplement pas assez. Nous devons y travailler. C’est important. Chaque entreprise n’y arrivera pas seule. Nous devons relever ce défi ensemble, avec la filière logistique, nos partenaires, les producteurs d’énergie. Et quand nous en produirons assez, nous investirons certainement dans ces énergies.

