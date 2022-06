Un an après son grand retour, Laurent Gbagbo reste un opposant discret

L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, actuel président du Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI), le 17 octobre 2021, à Abidjan. © AP - Diomande Ble Blonde

À l’époque, Laurent Gbagbo et les siens plaçaient ce retour sous le signe de la réconciliation. Un an plus tard force est de constater que l’échiquier politique n’a pas été bouleversé par ce retour.