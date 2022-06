Cameroun: les avocats se réunissent pour renouveler un ordre «en crise»

Un avocat devant le tribunal de Yaoundé (Image d'illustration). AFP PHOTO/REINNIER KAZE

Au Cameroun, les avocats tiennent leur Assemblée générale ce samedi 18 juin à Yaoundé pour choisir le nouveau Conseil de l'Ordre dont sera issu le bâtonnier. Election après un intérim d'un an et demi suite au décès en cours de mandat du précédent titulaire en octobre 2020. Le nouveau ou la nouvelle représentant(e) des avocats du Cameroun devra porter la parole de ses collègues et défendre les valeurs de la profession.